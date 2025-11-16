Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron dos balsas utilizadas para la minería ilegal en el Río Paragua, dentro del sector La Periquera, municipio Bolivariano de Angostura, estado Bolívar.

Durante labores de patrullaje fluvial y reconocimiento, la FANB logró localizar y destruir estas estructuras flotantes empleadas para actividades ilícitas que afectan gravemente al ambiente.

En el operativo fueron detenidos cuatro ciudadanos que tripulaban las balsas: José Gregorio Viña, Orangel Bladimir Pérez Araya, Luis Carlos Carson Rivas y Carlos Alfredo Ferrer Rojas.

Todos están siendo procesados por violar la Ley del Ambiente, la Ley del Agua y la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación, debido a los daños ocasionados por la contaminación de cuencas hidrográficas, sedimentación de ríos y exterminio de la fauna local.

Todos los aprehendidos quedaron a la orden del Ministerio Público y las balsas fueron destruidas por militares de dicho componente.