Dos accidentes viales en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, dejaron a varios lesionados, entre ellos dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes sufrieron una aparatosa caída de motocicleta.

Un hombre identificado como Robin Silva, de 30 años, resultó gravemente herido tras una colisión entre motocicletas en la Avenida España, frente a Cauchos Bolívar.

El lesionado quien conducía una motocicleta marca Haujin 150, impactó contra otra moto marca Empire Horse.

Según el reporte preliminar de Protección Civil Municipal, sufrió politraumatismos generalizados y excoriaciones en diversas partes del cuerpo, en tanto los ocupantes del otro vehículo resultaron ilesos.

La víctima tuvo que ser trasladada en un vehículo particular al Hospital Ruiz y Páez para atención médica.

El segundo accidente de tránsito de dos funcionarios del CICPC quienes sufrieron lesionados tras perder el control de la motocicleta, aconteció en la Avenida Libertador, a la altura del bodegón Lusitano, frente al conjunto residencial Las 1200.

Testigos indicaron que ambos cayeron aparatosamente del vehículo de dos ruedas, la caída les ocasionó a ambos politraumatismos generalizados y, en uno de los casos, una posible fractura en una rodilla.

La unidad motorizada de Protección Civil del municipio Angostura del Orinoco y el Cuerpo de Bomberos municipales acudieron rápidamente para prestar primeros auxilios y trasladar a los funcionarios al Hospital Ruiz y Páez.