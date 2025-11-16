En un operativo mixto en San Mateo, estado Aragua, resultó abatido Anthony Ortiz Pérez, alias «El Marihuano», tras un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional (PNB).

El sujeto, según altos cargos de los cuerpos policiales era uno de los criminales más buscados de la entidad, «El Marihuano» mantenía en zozobra diversas zonas de Turmero y otras ciudades del estado Aragua.

Durante mucho tiempo, las autoridades le habían seguido la pista, aunque se escurría de la presencia de la justicia y luego se ocultaba en las montañas de la región.

El individuo, junto con sus cómplices, formaba parte de una banda dedicada a delitos graves como extorsión, secuestro, homicidios y robos.

Versiones extraoficiales indican que “El Marihuano” fue responsable recientemente del asesinato de un productor en Rosario de Paya, así como del homicidio de un funcionario policial y lesiones a otro.

En 2019, Ortiz Pérez fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal de Aragua, pero ya se encontraba en libertad.

El cadáver del abatido ingresó a la morgue para la autopsia respectiva, mientras se desconoce realmente el número de delitos en los cuales se hallaba involucrado Ortiz.