Los ecuatorianos irán este domingo a las urnas por décima vez a votar en un referéndum en los últimos veinte años, la mayoría de ellos impulsados por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), bajo cuyo mandato se aprobaron la Constitución vigente y otras reformas importantes.

Los resultados de estos procesos han sido variados. De los cinco presidentes que usaron esta herramienta, solo Alfredo Palacio (2005-2007), Correa en cuatro ocasiones y Lenín Moreno (2017-2021) triunfaron en todas sus preguntas. En contraste, en 2023, la iniciativa del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) vio rechazadas todas sus propuestas.

En ese mismo año, se realizó un plebiscito sobre la prohibición de explotar el Bloque 43-ITT, un yacimiento importante situado en el Parque Nacional Yasuní, que fue aprobado, aunque no por iniciativa gubernamental.

Daniel Noboa, por su parte, llega a esta contienda con experiencia tras su referéndum de 2024, donde el ‘Sí’ ganó en nueve de once preguntas.

Los temas presentados a la ciudadanía son múltiples y significativos. En esta ocasión, tres preguntas están relacionadas con una nueva Constitución: dos de Correa para la carta magna actual y la propuesta de Noboa para reemplazarla mediante una Asamblea Constituyente.

Además, Noboa busca la aprobación para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, eliminar el financiamiento público de organizaciones políticas y reducir el número de asambleístas de 151 a 73.

Seguridad y justicia

En el referéndum anterior, las preguntas de Noboa estaban centradas en seguridad y justicia, incluyendo la extradición de ecuatorianos, el apoyo complementario de militares a policías para enfrentar el crimen organizado y el uso de armas incautadas por las fuerzas de seguridad.

Este contexto se enmarca en un Ecuador que cerró 2023 con la cifra más alta de homicidios en su historia, liderando la lista en Latinoamérica, una tendencia que ha empeorado en 2025, con un estimado de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.

A lo largo de los años, los referéndums han abordado también temas de corrupción, prohibición de casinos y corridas de toros, regulaciones en medios de comunicación, reelección indefinida y seguridad social.

Con su propuesta de una nueva Constitución, Noboa apunta a dejar atrás el legado correísta, cuyo movimiento promueve el ‘No’ en el referéndum, argumentando que las reformas amenazan derechos esenciales como los de la naturaleza, salud y educación pública.