«No hay planeta B»; Lo que comenzó hace años como un cántico en las manifestaciones de desobediencia climática, hoy resume una realidad incuestionable: casi el 70% de la población mundial considera el cambio climático una amenaza grave y son los jóvenes el sector que lidera esta rebelión como parte esencial de su identidad y futuro.

Desde la primera cumbre del clima en Berlín en 1995, pasando por Bonn, Katowice, Madrid hasta la última en Bakú (Azerbaiyán), los jóvenes no entienden de fronteras y están decididos a actuar a favor del clima antes de que sea demasiado tarde.

La juventud se moviliza en la COP30 de Belém

En esta COP30 de Belém (Brasil), la juventud también se moviliza: en la histórica fundación Curro Velho, a orillas del río Guamá, se levanta la «Ciudad de la Juventud», el primer campamento exclusivamente juvenil en la historia de las conferencias climáticas de la ONU.

Este espacio funciona como un centro de creatividad, formación y acción política, con talleres artísticos, debates y actividades interculturales para fortalecer el liderazgo juvenil en la lucha contra la crisis climática.

Autoridades y líderes sociales participan en las sesiones plenarias donde los jóvenes expresan con firmeza sus demandas y propuestas y antes de que finalice la Cumbre presentarán la «Carta de la Juventud para la COP30», resultado del trabajo colectivo del campamento.

También destaca en esta cumbre la «Declaratoria del Sur Global», un documento presentado por 16 jóvenes líderes de América Latina, África y Asia, que aglutina las voces y propuestas de niños, adolescentes y jóvenes de territorios históricamente excluidos de los espacios de decisión ambiental.

Jóvenes que alzan la voz

Según el Barómetro Juvenil 2024 en España, el 77% de los jóvenes considera que la crisis climática es el principal reto del siglo XXI. A nivel global, un estudio de la Universidad de Bath (Reino Unido) reveló que tres de cada cuatro jóvenes sienten miedo por el futuro del planeta y más del 60% se declara «traicionado» por la inacción de los gobiernos.

La defensa del medio ambiente ha trascendido pancartas y declaraciones. Desde el famoso discurso de Greta Thunberg en la ONU hasta movimientos como Fridays for Future y Extinction Rebellion Youth, el activismo juvenil ha llegado a calles y foros internacionales.

Desde Uganda hasta Polonia, pasando por España, se consolida una nueva generación que hace de la defensa del planeta una cuestión identitaria. Voces como la de Vanessa Nakate, Francisco Vera, Leonela Moncayo, Khairiyah Rahmanyah, Lucas Barrero, Olivia Mandle y Dominika Lasota destacan en este movimiento global.

Interés colectivo por el medio ambiente

El interés por el medio ambiente no es exclusivo de la juventud. Según el Pew Research Center (2023), más del 70% de la población mundial considera el cambio climático una amenaza grave.

En Europa, el Eurobarómetro 2024 indica que el 93% de los europeos considera el cambio climático un problema muy serio, y el 77% opina que debe atacarse «con urgencia».

A nivel global, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) encuestó en 2024 a más de 75.000 personas en 77 países, con un 80% demandando un reforzamiento en los compromisos climáticos de sus gobiernos.