Los Azulejos de Toronto se recuperaron este martes a una derrota en 18 entradas al imponerse en Los Angeles por 2-4 a los Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial que ha quedado igualada en 2-2.

El quinto juego transcurrirá este miércoles en el Dodger Stadium, pero pase lo que pase, los Azulejos se han asegurado el derecho a llevar la serie al mejor de siete en territorio canadiense.

La ofensiva canadiense encontró hoy, por fin, la fórmula para descifrar los lanzamientos al abridor Shohei Ohtani y le propinó su primer revés como lanzador en una Serie Mundial.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. impulsó un cuadrangular de dos carreras y fue el principal estilete de los Azulejos.

Primer jonrón para Guerrero Jr. en la Serie Mundial

Con su primer jonrón en una Serie Mundial, Guerrero Jr. estableció una nueva marca para los Azulejos: 7 vuelacercas en la postemporada.

Los Dodgers tomaron la delantera en la segunda entrada con una recta del puertorriqueño Kiké Hernández ante el abridor de los Azulejos, Shane Bieber y Max Muncy anotó desde la tercera base.

Los Azulejos respondieron con dos carreras en la parte alta del tercer acto. Tras indiscutible de Nathan Lukes, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. descifró un ‘sweeper’ lanzado por Ohtani, y llevó la pelota a las graderías del jardín izquierdo.

Los Azulejos montaron un rally de cuatro anotaciones en la séptima entrada, que fue clave para sentenciar.

Daulton Varsho y Ernie Clement conectaron sencillo y doble.

Así precipitaron la retirada del montículo de Ohtani y el ingreso del mexicano Anthony Banda, quien permitió indiscutible remolcador del venezolano Andrés Giménez.

Los Azulejos sumaron una vuelta más a través de Clement.

La quinta anotación de los dirigidos por John Schneider la aportó Giménez gracias a un incogible de Bo Bichette tras un lanzamiento del relevista Blake Treinen.

Guerrero Jr. facturó un batacazo de Addison Barger y alargo la ventaja parcial de los visitantes a 1-6.

Los de casa recortaron en la novena entrada a través del dominicano Teoscar Hernández.

Bieber (1-0), ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, trabajó durante 5.1 entradas. Permitió cuatro imparables y una carrera, ponchó a tres y se quedó con la victoria.

Ohtani (0-1), quien en el kilométrico partido del lunes estableció varias marcas de postemporada al llegar a las bases en las nueve ocasiones que tomó el bate, hoy ue atacado con seis indiscutibles y cuatro anotaciones en seis episodios, en los que recetó seis ponches y cargó con la derrota.