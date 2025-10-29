Los Leones del Caracas derrotaron 7-5 a los Tigres de Aragua, quienes vieron cortada su cadena de cuatro victorias consecutivas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Yonathan Daza y Aldrem Corredor conectaron jonrones solitarios en la primera entrada para darles ventaja a los Leones.
Corredor añadió un sencillo productor y Daza sumó otra carrera con un elevado de sacrificio.
Brainer Bonaci colaboró también con un cuadrangular solitario.
En La Guaira, Breyvic Valera disparó un jonrón de dos carreras y Alexi Amarista añadió otro solitario, guiando a los Bravos de Margarita a una victoria de 5-1 sobre los Tiburones de La Guaira.
Los Navegantes del Magallanes superaron 2-1 a los Caribes de Anzoátegui en Valencia. El expelotero de Grandes Ligas Rougned Odor remolcó la carrera del triunfo con un doble en el cuarto episodio.
En Maracaibo, José Pirela produjo dos carreras con un doble y un sencillo, mientras que Yonathan Perlaza impulsó otra con un extrabase, en el triunfo de las Águilas del Zulia por 3-1 sobre los Cardenales de Lara.
