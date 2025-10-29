La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, pidió a la población votar en paz tras emitir su sufragio en las elecciones generales, donde busca revalidar su mandato. Hassan votó en el distrito de Chamwino, Dodoma, y llamó a la calma y participación tranquila en la jornada electoral.

Mientras tanto, en varias zonas del país, incluyendo Dar es Salam, estallaron protestas y se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Manifestantes incendiaron una estación del sistema de transporte rápido (BRT) y en otros lugares irrumpieron en colegios electorales, destruyendo material y robando urnas.

Estas elecciones se realizan en un contexto de exclusión y represión política. Los principales rivales de Hassan, como Tundu Lissu del partido Chadema, están en prisión preventiva, y la candidatura de otro opositor importante, Luhaga Mpina, fue rechazada.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado una estrategia oficial dirigida a suprimir la participación cívica y consolidar el poder por parte del gobernante Partido de la Revolución (CCM) y sus aliados. Cerca de 37,65 millones de tanzanos están llamados a votar para elegir presidente y miembros del parlamento, enfrentando así un proceso electoral bajo vigilancia internacional en un clima de alta tensión política.

Estos hechos ilustran la compleja situación política que enmarca las elecciones generales de Tanzania en 2025, con un llamado a la paz que contrasta con el contexto de protestas y denuncias de represión