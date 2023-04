Bad Bunny, uno de los artistas hispanos con más reconocimiento mundial en la actualidad y Harry Styles, popular cantante de origen británico, iniciaron una batalla creada por ambos grupos de fanáticos.

Todo empezó en redes sociales debido a los premios y galardones musicales, pero escaló a los escenarios.

Harry Styles se llevó el preimio al álbum del año en los Grammy, desatando todo tipo de reacciones ya que competía con Benito, y dejándolo fuera de las posibilidades de convertirse en el número uno de los premios americanos.

Sin embargo eso no fue todo, en el festival musical Coachella 2023 el equipo del boricua parece haber agravado la situación, que resulta imaginaria para muchos.

Coachella

Durante el performance de El Conejo Malo los asistentes leyeron que uno de los tuits que se leía en las pantallas del escenario era dedicado al ex-integrante de One Direction, el momento ocurrió cuando se reproducía El Apagón, una canción de protesta que incluso llegó a tener un documental.

«Buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón», decía uno de los mensajes en la red social, lo que produjo ira a los seguidores de Styles, haciéndole ganar malos comentarios al boricua en redes sociales: «No entiendo por qué tienes que meter a Harry en esto», decía uno de los usuarios que resume la opinión colectiva de varios followers de Styles.

Benito se ha proclamado un fan del intérprete de As It Was en varias ocasiones, por lo que, según fuentes de medios internacionales como la revista Rolling Stones, el boricua no habría aprobado que aquel tuit se proyectara durante el show, sin embargo el equipo encargado del contenido visual lo hizo, generando una guerra innecesaria entre fandoms.

Las disculpas públicas debieron ser necesarias, en medio de su presentación apareció un mensaje en el que decía «Sorry Harry. It was a mistake from my team. We love you», lo que se traduce a «Perdón Harry. Fue un error de mi equipo. Te amamos».