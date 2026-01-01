La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha oficializado el calendario de días feriados para el año 2026. Este cronograma, que regula la operatividad de la banca en todo el territorio nacional, es fundamental para que los usuarios planifiquen sus gestiones financieras con anticipación.

De acuerdo con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, el sistema financiero contará este año con un total de 22 días de asueto, desglosados en nueve feriados nacionales y 13 feriados bancarios (que incluyen celebraciones religiosas y traslados de fechas).

Operatividad durante los feriados

Es importante recordar que, durante estos días, las entidades financieras no prestarán servicio en taquillas ni agencias físicas. Sin embargo, se mantendrá la plena operatividad de los canales electrónicos, tales como cajeros automáticos, transferencias electrónicas y pago móvil, además de consultas telefónicas y banca por internet.

Cronograma de días no laborables 2026

A continuación, se detallan las fechas clave en las que el sector bancario pausará sus actividades presenciales:

Feriados Nacionales y tradicionales

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

24 de junio: Batalla de Carabobo.

24 de julio: Natalicio del Libertador Simón Bolívar.

12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena.

24 de diciembre: Nochebuena (Feriado bancario relativo).

25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor.

31 de diciembre: Fin de Año (Feriado bancario relativo).

Feriados Bancarios (Celebraciones Religiosas)

Corresponden a festividades que, según la normativa, suelen trasladarse al lunes siguiente o se celebran el día de su santoral que son los Reyes Magos, la Divina Pastora, San José, el Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, Nuestra Señora de Coromoto, el doctor José Gregorio Hernández, Virgen de Chiquinquirá y la Inmaculada Concepción.

Recomendaciones para los usuarios

Para evitar inconvenientes, se sugiere a la ciudadanía realizar pagos de servicios, trámites de créditos o retiros de efectivo de forma anticipada a las fechas mencionadas.

Sudeban reitera que las plataformas digitales de todas las instituciones están diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios básicos de pago de manera ininterrumpida.