La Asociación Civil de Ganaderos San Nicolás (Asogasani) del estado Portuguesa tomaron la iniciativa de fomentar la cría de ganado doble propósito como una respuesta estratégica a las cambiantes necesidades del mercado regional.

De acuerdo con la dirigencia de la asociación, esta estrategia se apoya en la creación del primer mercado de compra y venta de ganado en Portuguesa.

El objetivo primordial de este espacio es facilitar el acceso al alta genética para obtener mejores rendimientos, ajustándose simultáneamente a la demanda específica de los pequeños y medianos productores de la zona.

Adaptación económica

El presidente de Asogasani, Rafael Oliveros, explicó que las condiciones actuales de la economía han transformado las preferencias de los compradores y productores.

Por su parte, detalló que «por cuestiones de economía ha ido cambiando el mercado de la carne y la gente anda buscando animales pequeños por un tema de precios actualmente, y eso es lo que estamos tratando de traer».

Tendencia hacia el doble propósito

La visión de la asociación apunta a un equilibrio entre la producción láctea y la de carne. El representante gremial subrayó que existe un marcado interés por un biotipo animal que sea eficiente en ambos rubros.

«Hay un interés por un animal lechero, pero que ofrezca cualidades cárnicas. Eso va a cambiar y trataremos de adaptarnos a lo que el mercado quiera», concluyó el presidente de Asogasani.