Desde el 31 de diciembre 2025, entró en vigor la nueva normativa migratoria en Estados Unidos, que da potesta a las autoridades de negar o renovar asilos por motivos de salud pública.

Bajo esta norma, cualquier migrante que presente síntomas de una enfermedad catalogada como emergencia sanitaria lo podrán vetar del proceso de asilo y deportarlo de manera inmediata.

Hasta el momento, no han detallado la lista de padecimiento ni qué departamento tendrá la última palabra en estas decisiones.