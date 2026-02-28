Hubo un tiempo en que solo se necesitaba una calle ciega, una pared y una pelota de caucho gastada para ser feliz. Hoy, esa herencia genética del venezolano ha mutado en algo mucho más grande: el Baseball5.

Lo que nació en los barrios como una distracción, para Petter Peña, director y creador del movimiento Baseball Five Guayana, se ha convertido en una disciplina profesional que ya no pide permiso para entrar en las grandes ligas del deporte mundial.

Cambio de reglas, la misma pasión

El Baseball5 no es solo un juego de nostalgia. Surgido formalmente en 2017 por iniciativa de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), este deporte nació con una misión clara: llevar la esencia del diamante a lugares donde construir un estadio es un imposible logístico.

«Si vas a hacer unos Juegos Olímpicos en Europa, no siempre vas a conseguir estadios de béisbol. El Baseball5 se juega en cualquier parte», explica Peña.

Con Cuba y Venezuela como precursores históricos, la disciplina ha eliminado los bates y los guantes para centrarse en la velocidad, el dinamismo y, sobre todo, la inclusión.

A diferencia de los deportes tradicionales, el Baseball5 es netamente mixto; los equipos deben alternar mayorías femeninas y masculinas entre sets, convirtiéndolo en una de las disciplinas más igualitarias del panorama actual.

Del barrio al centro comercial

El crecimiento en Guayana ha sido vertiginoso. Rompiendo moldes y enfrentando el escepticismo de quienes aún lo ven como un «juego de calle», el movimiento ha tomado espacios no convencionales como el Centro Comercial AltaVista I.

«Muchos preguntan: ¿Cómo vas a hacer eso en un mall? Pues el último mundial en Hong Kong fue en uno. Queremos que el deporte esté donde está la gente», afirma Peña.

Tras el éxito de una minicopa en diciembre con cuatro equipos y un torneo más amplio en febrero con siete combinados, el impacto ha traspasado fronteras.

Gracias a las transmisiones vía streaming, el talento guayanés ya es observado desde Francia, España e Italia, acumulando miles de vistas en menos de un mes.

Hacia la profesionalización total

El horizonte para el Baseball5 en Bolívar luce prometedor. Actualmente, el movimiento trabaja en tres frentes clave.

La certificación de árbitro, entendiendo que el juego tiene sus propias reglas y limitantes, distintas al béisbol convencional o al sófbol, seguido de las escuelas de formación con el fin de masificar el deporte desde los 10 y 12 años para crear una base sólida de atletas y, por último, el apoyo a la selección del estado Bolívar es total.

Los juveniles ya se preparan para los clasificatorios en Barquisimeto este 26 de marzo con la mira en los Juegos Bolivarianos, mientras que los adultos tendrán su cita nacional en junio.

El deporte ya está dando frutos tangibles. El ejemplo de Alexander Gamboa, medallista de bronce mundial y ahora fichado por un equipo en España para la Copa Euro Caribe, demuestra que el Baseball5 es una vitrina real de exportación de talento.

Una invitación a creer en lo nuestro

Petter Peña es enfático: el Baseball5 no ha venido a sustituir las tradiciones, sino a elevarlas.

Con la mira puesta en el debut de la disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, el llamado es a la empresa privada y a la fanaticada a sumarse a esta ola.

«Dicen que el venezolano nace con una arepa bajo el brazo y una pelotica de goma en la mano. Ya no es solo un juego de infancia, es una carrera profesional. Invitamos a las marcas a ser parte de esta evolución que busca traer inversión y crecimiento a nuestra región», concluyó.