De acuerdo con las notas a los estados financieros publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), las reservas de oro monetario del país experimentaron un nuevo y significativo retroceso durante el año 2025.

Al cierre del 31 de diciembre, la existencia del metal precioso se situó en 47,01 toneladas, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el ejercicio previo.

El reporte oficial detalla que este activo se encuentra contabilizado a un precio de mercado de US$ 4.389,45 por onza troy. En términos financieros, esto se traduce en un patrimonio de Bs. 1.973.195.846.417, cifra que equivale aproximadamente a US$ 6.634.871.642, explica Banca y Negocios.

El cálculo de la merma en las bóvedas

La determinación del volumen físico de las reservas surge de una operación matemática que divide el monto total en dólares entre el valor de la onza troy, trasladando luego el resultado al sistema métrico decimal.

Al aplicar este procedimiento a los datos suministrados por el ente emisor, se evidencia que la nación perdió 5,95 toneladas en apenas doce meses, partiendo de las 52,96 toneladas registradas al cierre de 2024.

El BCV define el oro monetario como una pieza fundamental de los activos de reserva, compuesto por lingotes y monedas depositados tanto en sus propias bóvedas como en instituciones financieras del exterior calificadas con los más altos estándares de seguridad y riesgo internacional.

Según el documento, la valoración del metal se realiza de forma diaria utilizando el mecanismo de fixing matutino del mercado de Londres.

Una década de liquidación sostenida

La tendencia a la baja observada en 2025 no es un evento aislado, sino la continuación de una estrategia de uso intensivo de activos que comenzó hace más de una década.

Desde el año 2014, el Gobierno venezolano ha recurrido de forma constante a estas reservas para obtener liquidez, lo que ha provocado una erosión histórica del inventario nacional.

Desde diciembre de 2013, cuando las reservas se mantenían en niveles considerablemente superiores, se ha acumulado un descenso total de 335,33 toneladas.

Esta cifra revela una realidad contundente: en los últimos doce años, las autoridades han liquidado el 88% del oro monetario que resguardaba el Banco Central, dejando el patrimonio aurífero de la República en su punto más bajo de la historia contemporánea.