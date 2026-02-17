La selección de Venezuela ha recibido un impacto devastador en sus aspiraciones para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Pablo López, quien estaba proyectado como el lanzador estelar para encabezar la rotación del combinado nacional, se perderá la cita mundialista tras confirmarse una lesión de gravedad.

La noticia, adelantada por la periodista Ivón Gaete este martes, representa no solo una baja sensible para la estrategia del manager criollo, sino también un panorama sombrío para su carrera inmediata en las Grandes Ligas, explica Líder en Deportes.

Diagnóstico médico y futuro incierto

El gerente general de los Mellizos de Minnesota, Jeremy Zoll, fue el encargado de oficializar la gravedad del asunto. El derecho de Cabimas ha sido diagnosticado con un desgarro en el ligamento colateral ulnar del codo derecho.

Esta lesión es una de las más temidas para cualquier lanzador, ya que suele ser el preludio de la cirugía Tommy John.

Por el momento, el serpentinero zuliano se encuentra bajo observación médica y cumplirá una semana de reposo absoluto antes de buscar una segunda opinión que determine si deberá pasar de forma inevitable por el quirófano.

El momento de la fractura en Fort Myers

El incidente ocurrió durante una sesión de práctica de bateo en vivo en el Hammond Stadium, dentro del complejo primaveral de los Mellizos en Fort Myers.

Tras haber trabajado poco más de dos entradas con solvencia, López sintió una molestia aguda justo después del segundo pitcheo de su tercer inning simulado.

Lo que inicialmente parecía una fatiga rutinaria de pretemporada, terminó convirtiéndose en un diagnóstico que sacude los cimientos de la organización de las «Ciudades Gemelas».

Un vacío imposible de llenar

La ausencia de Pablo López es un golpe emocional para la afición venezolana, que aún recordaba su brillante actuación en la edición pasada del Clásico. En aquel entonces, el derecho dominó a la poderosa ofensiva de Puerto Rico, permitiendo apenas una carrera en 4.2 episodios con seis ponches.

Ahora, Venezuela deberá reconfigurar su staff de lanzadores a contrarreloj, de cara a su debut el próximo 6 de marzo ante los Países Bajos en el inicio de las acciones del Grupo D.