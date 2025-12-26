Como un cierre estratégico para 2025, Gonzalo Conde, conocido globalmente como Bizarrap, confirmó la llegada de su Music Session #62 junto a J Balvin.

La noticia llega en un punto de inflexión para el colombiano, quien tras consolidar su regreso con la exitosa gira Ciudad primavera, ya se encuentra preparando un tour extenso por Colombia durante el 2026.

Esta unión promete ser el último gran fenómeno viral de un año cargado de hitos para la música urbana y la producción independiente, explica El Nacional.

El radar del éxito global

La expectativa por esta sesión no es menor, considerando el historial de Bizarrap en el posicionamiento de éxitos en el número uno global de Spotify, como ocurrió con Quevedo y Shakira.

Esta nueva colaboración busca emular el fenómeno cultural de sus antecesoras, integrando la estética electrónica del productor con el estilo característico del «Niño de Medellín».

Para Balvin, esta sesión representa la validación definitiva de su vigencia en la industria, integrándose a un formato que ha redefinido la distribución musical moderna y que hoy se erige como el termómetro oficial de la popularidad en el mercado hispanohablante.

Un formato que rompe récords

Aunque ha colaborado con más de 60 artistas, el impacto de las sesiones se mide en su capacidad de trascender fronteras. Entre los referentes que preceden a Balvin se encuentran Shakira (#53), que rompió récords mundiales como fenómeno cultural, y Quevedo (#52), cuyo estribillo dominó el verano de 2022.

También destacan Nathy Peluso (#36) por su icónico estilo, Peso Pluma (#55) con la incursión en los corridos tumbados, y Residente (#49), famosa por ser una de las «tiraderas» más comentadas de la historia del género.