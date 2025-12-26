El panorama musical internacional se prepara para un despliegue de talento sin precedentes en 2026.

Tras años de especulaciones y silencios prolongados, grandes iconos de la industria han confirmado el lanzamiento de nuevos trabajos, mientras que otros mantienen a sus seguidores en vilo ante la posibilidad de sorpresas de última hora, explica El Nacional.

El enigma de Rihanna y el regreso de la Reina

La gran incógnita sigue siendo Rihanna. Aunque en febrero de este año la cantante barbadense expresó su deseo de publicar su noveno álbum en 2025, el silencio actual sugiere que el disco —el primero tras diez años de Anti— podría ser la gran sorpresa de 2026. Durante esta década, la artista ha priorizado su faceta empresarial y su maternidad junto a A$AP Rocky.

Por su parte, Madonna ha confirmado su regreso a las raíces que la consagraron. En septiembre anunció que lanzará su nuevo trabajo tras seis años de Madame X. Este álbum, que marca su vuelta al sello Warner, promete ser una continuación espiritual de su aclamado Confessions on a Dance Floor (2005), apostando nuevamente por los ritmos de baile.

Del K-Pop al cine de autor

Uno de los hitos más esperados es el regreso de BTS. Tras completar sus integrantes el servicio militar obligatorio, la banda surcoreana lanzará un nuevo álbum en la primavera de 2026, el primero conjunto desde Proof (2022), acompañado de una ambiciosa gira mundial.

En el ámbito de las bandas sonoras, Charli XCX capitalizará el éxito de Brat con la música de la nueva versión de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas), dirigida por Emerald Fennell. El disco, que incluye el tema «House» junto a John Cale, verá la luz el 13 de febrero, coincidiendo con el estreno del filme protagonizado por Jacob Elordi.

Estrenos inminentes y giros estilísticos

El inicio de año será frenético. El 16 de enero, A$AP Rocky publicará Don’t Be Dumb, un álbum con estética de Tim Burton que llega ocho años después de Testing. Solo días después, Lana del Rey podría sorprender con Stove, un trabajo con influencias country que se espera para enero.

Febrero también traerá novedades de Robbie Williams con su homenaje al sonido de los noventa en Britpop (6 de febrero), la propuesta reflexiva de Gorillaz con The Mountain (27 de febrero) y el retorno de Hilary Duff tras once años de ausencia con Luck…or Something (20 de febrero).

Los escenarios mundiales se encienden

Finalmente, el año no solo vivirá de lanzamientos, sino de espectáculos en vivo de gran envergadura. Rosalía iniciará en marzo su gira Lux en Lyon, recorriendo Europa y América hasta culminar en Puerto Rico en septiembre.

A ella se sumarán las giras internacionales de Bad Bunny, The Weeknd, Lady Gaga y Ariana Grande, asegurando que 2026 sea recordado como un año dorado para la música global.