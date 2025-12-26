Luisangel Acuña agregó a su cóctel de herramientas a la ofensiva una inusitada capacidad de golpear extrabases en la temporada 2025-2026, su segunda en la LVBP.

El utility de Cardenales de Lara cenó en Navidad con ocho jonrones y 12 bases robadas en la actual ronda eliminatoria, cifras que le permitieron alcanzar una combinación inédita en los 80 años de historia del circuito.

Luisangel Acuña es el primer jugador criollo en los registros de la LVBP que acumula al menos 10 vuelacercas (tiene 11) y 30 robos (suma exactamente las tres decenas) en sus dos primeras campañas, de acuerdo con el motor de búsqueda de Pelota Binaria.

El grandeliga sumó su trigésima escamoteada de por vida el 21 de diciembre, contra Tiburones de La Guaira, en el último juego de los pájaros rojos antes de recibir al niño Jesús.

“Llegué un poco apagado, pero este es un juego de ajustes”, dijo a la analista Katherine Rosales para ByM Sport Luisángel Acuña, sobre su arranque de esta campaña. “Cada vez que llego al cage, siempre trabajo con un propósito y lo intento aplicar en el terreno de juego”.

Durante sus primeros 14 encuentros de la zafra, el bigleaguer de los Mets de Nueva York compiló magros promedios de .189/.388/.378 con dos cuadrangulares y siete carreras empujadas. Sin embargo, a partir del 18 de noviembre, exhibe línea ofensiva de .314. /.400 /.600 con seis bambinazos, 25 remolcadas y nueve estafadas en los recientes 29 careos

Antes de Luisangel Acuña, el único otro pelotero en combinar al menos 10 estacazos de vuelta entera con 30 birladas en sus primeras dos contiendas en la LVBP, había sido el importado Bobby Brown, entre la 1977-1978 y la 1978-1979, con Águilas del Zulia (12 HR y 31 BR).

Adaptabilidad al campo

Los 18 extrabases que Luisangel Acuña despachó en 142 turnos antes de la pausa navideña le dieron una tasa de 7,8 conexiones de dos o más cojines por oportunidad al bate, un salto exponencial con relación a la del certamen anterior: uno cada 11,2 turnos consumidos.

“Mis compañeros siempre me dicen que confíe en mí”, apuntó el ex prospecto sobre los consejos que recibe a diario en el nido cardenal. “Ellos me impulsan a sentirme seguro con mi talento, y eso es lo que me motiva a seguir adelante”.

No obstante, esa evolución ofensiva ha ido de la mano también con el desarrollo de sus alternativas con el guante.

De los 39 desafíos que disputó Luisangel Acuña en el actual torneo, hasta antes del 26 de diciembre, ha visto acción en el campocorto en 23 (59 %) y en el jardín central en 17 (44 %).

“Los Mets me mandaron a jugar segunda base, shortstop y centerfield”, explicó. “Me siento cómodo en cualquier posición que me pongan. Sigo trabajando en todas ellas”.

Con Francisco Lindor en las paradas cortas como una de las caras visibles de la franquicia de Queens y la reciente adquisición de Marcus Semien desde los Rangers de Texas para estar en la intermedia, al venezolano se le abre una posible oportunidad de sumar más encuentros en el bosque central. Especialmente, luego de cambiar a Brandon Nimmo.

“Cuando estoy en la práctica de bateo, a veces tomo algunos flys en los jardines”, relató Luisángel Acuña sobre su preparación al campo. “Luego, agarro algunos rollings y rutinas de dobleplays. Pero estoy a gusto en cualquier lugar”.

El dato

Luisangel Acuña es el tercer criollo que combina 10 jonrones y 30 bases robadas antes de cumplir los 24 años de edad en la LVBP. Bob Abreu y Magglio Ordoñez fueron los anteriores, pero ambos miembros del Salón de la Fama del Beisbol Venezolano necesitaron de siete temporadas para alcanzar esos guarismos. Acuña, lo hizo apenas en dos campañas.