La penúltima fecha del campeonato 80 de la Liga Venezolana de béisbol profesional, tendrá seguramente la clasificación de otros elencos, a los dos ya inscritos en el round robin (Bravos y Cardenales), donde Magallanes con ganar pasará, mientras que Caracas no puede perder, porque quedaría eliminado.

Un total de 54 de los 56 encuentros que componen la ronda eliminatoria de la campaña 2025-2026 de la pelota profesional de Venezuela, marcan la pauta de los dos últimos encuentros para conocer los otros clasificados.

Equipos como los Bravos de Margarita y Cardenales de Lara –compartiendo el primer lugar- ya se encuentran clasificados para la siguiente fase, por lo que la fecha de este viernes 26 de los corrientes, será importante para conocer el cuadro de honor sobre el particular.

Las Aguilas del Zulia, virtualmente adentro, se jugará su opción ante Caribes de Anzoátegui, por lo que una victoria esta noche ante los Caribes en Puerto La Cruz, garantizaría ese pase.

Mientras tanto Caribes juega con ganar para llegar a acompañar a margariteños y larense.

Magallanes saltará al terreno de juego del Parque de la Ciudad Universitaria de Caracas para jugarse ese pase ante los también urgidos de victoria, Tiburones de La Guaira, que está más comprometido, por lo que inclusive podría dar la opción de que tanto los Leones –que están últimos a expensas de un milagro para clasificar- como La Guaira, se queden por fuera y dejen a la capital del país sin béisbol de round robin en medio de la temporada.

Así marcha la pelota nacional

EQUIPO JG JP AVE DIF.

* Bravos de Margarita 54 29 25 .537 0

* Cardenales de Lara 54 29 25 .537 0

Águilas del Zulia 54 28 26 .519 1

Caribes de Anzoátegui 54 27 27 .500 2

Magallanes 54 27 27 .500 2

Tiburones de La Guaira 54 26 28 .481 3

Tigres de Aragua 54 26 28 .481 3

Leones del Caracas 54 24 30 .444 5

* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado

Juegos para hoy

Viernes 26 de diciembre

Leones vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Navegantes vs Tiburones 07:00 PM Estadio Universitario

Águilas v Caribes 07:00 PM Estadio Alfonso Carrasquel

Bravos vs Tigres 07:00 PM Estadio José Pérez Colmenares

Sábado 27 de diciembre

Cardenales vs Navegantes 05:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Águilas vs Caribes 05:00 PM Estadio Alfonso Carrasquel

Bravos vs Tigres 05:00 PM Estadio José Pérez Colmenares

Tiburones vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar