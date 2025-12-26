En el marco de la 2da edición del recital de Navidad en la Urbanización Río Caura II, en el marco de una espléndida iniciativa de la vecina del sector, Yolanda Amaya, maestra y psicopedagoga, y su hija Karina Chaparro, cantante profesional, niños y niñas del sector y urbes aledañas pudieron disfrutar de una mágica presentación.

Con la experiencia acumulada de vivir más de 42 años en el sector, las referidas pudieron brindar un espectáculo que de lejos, se convirtió en la mejor actividad llevada a cabo en la Urbanización de Río Caura II durante este año 2025 que está por culminar.

Al compartir el amor por la música, tuvieron como propósito de vida, transmitir los valores y tradiciones a todo nivel, por lo que vecinos, amigos y colegas, fueron ganados a esta hermosa idea de realizar este gran Recital de Navidad, que comenzó el 21 de diciembre del 2024, con motivo de celebrar el Espíritu de la Navidad de su comunidad y darles otra razón a los vecinos para unirse en familia y agasajar a los chipilines de Caura II.

Cabe destacar que con total receptividad, se fueron sumando más «padrinos» (como la sreñora Yolanda los llama) a esta bella iniciativa. La inclusión, en el marco de la visión donde niños y niñas, jóvenes, adultos mayor y vecinos en general, pudieran compartir momentos de gratitud, unión, alegría y sobre todo …paz.

Dejando huellas

En su primera intención, lo importante como misión es «dejar huellas», debido a la incursión de ambas promotoras por muchísimos años en el movimiento Scout de Venezuela.

La Yolanda quiso agradecer toda la receptividad que tuvo en estos 2 años y espera contar para la 3ra edición con nuevos padrinos.

Destacada la participación del señor Hernán Subero como San Nicolás, a la profesora Morella Duerto con su personaje de La Burriquita Sabanera, al destacado cantante “Pibesiño” con su presentación, a Eduardo en el sonido con mención especial a los niños que formaron parte del arte escénico desplegado en base a la celebración de la Navidad 2025, por su destacada actuación.

La actividad mostró una representación de un espectacular nacimiento viviente integrado de puros niños, niñas y jóvenes que habitan en la Urbanización Río Caura II, y en el interín hubo la presentación del conocido cantante Pibesiño, nombre artístico con el que se conoce a este artista con asiento en el mismo sector de la celebración.

Para la ocasión, no hubo burriquito, sino burriquita, con la señora Morela haciendo una gran presentación, durante los bailes por el Nacimiento Viviente, integrado por los niños y jóvenes del sector, y que dejó muy emocionados y alegres a vecinos y vecinas del sector, padres y madres, adultos de la tercera edad que valoraron el esfuerzo realizado y que hicieron votos para que el año que viene se repita.

La aparición de San Nicolás con la entrega de numeroso regalos puso la guinda a un hermoso pastel navideño que tuvo como escenario de estos pequeños artistas en crecimiento, la conocida Plaza Caruso o Plaza Caura II, que está ubicada en frente de la conocida Clínica Ceciam del sector de la Parroquia Unare de Ciudad Guayana.