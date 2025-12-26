Desde el pasado 23 de diciembre se aperturó el proceso de selección para ser Multiplicadora o Multiplicadora del programa “Colombia Nos Une en Puerto Ordaz en 2026”, por lo cual el Consulado en la región, dio a conocer detalles sobre las actividades inherentes que se llevarán en cuenta para tal fin.

“Esta convocatoria y que se extenderá hasta el 30 de diciembre a las 11:59 pm para lo cual las postulaciones son bien importantes, llevando al Consulado de Colombia en Puerto Ordaz, cuya nueva sede está ubicada en el sector Industrial del Paseo Caroní, son bien importantes…” refirió la cónsul de Colombia en el estado Bolívar, Licda. Mónica Herrera Ríos quien además menciono sobre el particular que “se trata der una actividad bien importante, la de informar a las personas que estén interesadas y que cumplan los requisitos, se postulen y envíen su hoja de vida para que puedan trabajar como multiplicadores en el Consulado…”

Reiteró que “de verdad es bien importante que las personas se postulen aquí en el territorio del estado Bolívar o del delta Amacuro –donde también tiene competencia este Consulado-.

Se hizo una salvedad importante que esta convocatoria está dirigida única y exclusivamente a personas jurídicas formalmente constituidas en la circunscripción, clave esa información. Es decir, sí una persona natural se quiere postular, tiene que hacerlo por medio de una empresa…”

La acción viene centrada en el tema de Multiplicador bajo el programa “Colombia Nos Une en Puerto Ordaz 2026”, para lo cual se requiere entre otros documentos la documentación al día para suscribir contratos en la circunscripción del Consulado; el postulante a Multiplicador con nacionalidad colombiana y con nacionalidad, residencia o estatus regular en Venezuela; con mínimo de tres días (3) años de experiencia en trabajo comunitario y social con población migrante colombiana dentro de la circunscripción del Consulado, así como experiencia en organización de eventos comunitarios, y en relacionamiento con autoridades locales y organizaciones sociales; además de que el postulante a multiplicador debe tener dominio en manejo de herramientas completas de ofimática y digitales para diseño de piezas gráficas.

Los interesados deben enviar los documentos al correo [email protected] hasta el 30 de diciembre del 2025 a las 11:50 pm hora local: propuesta de servicios, documentos habilitantes para contratar con el consulado, hoja de vida del postulante a multiplicadora y la cédula de Ciudadanía colombiana.

Inscripción para ser jurado

Sobre este particular el Consulado de Colombia en la entidad adelantó que para la inscripción para ser jurado de votación, hay que acceder a la plataforma de inscripción escaneando el respectivo QR, para lo cual se exige como requisitos ser ciudadano colombiano entre 18 y 60 años de edad; tener Cédula de Ciudadanía vigente, todo para los procesos eleccionarios del Congreso que serán del 2 al 8 de Marzo del 2026, las elecciones Presidenciales que irán desde 25 al 31 de Mayo del 2026 y las Elecciones Presidenciales del 21 de junio.