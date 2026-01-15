Bangkok (Thailand), 14/02/2025.- Thai singer and actress Lalisa Manobal, also known as K-pop star Lisa Blackpink, attends the premiere of the television series 'The White Lotus season 3' in Bangkok, Thailand, 14 February 2025. The third season of the HBO original series was filmed in Thailand's resort island of Koh Samui and is scheduled to premiere on 16 February 2025. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

El grupo femenino de K-pop Blackpink regresará el próximo 27 de febrero con su tercer EP titulado ‘Deadline’, la primera producción musical desde ‘Born Pink’, lanzado en septiembre de 2022, informó su agencia de representación YG Entertainment.

YG anunció el regreso a través de un video publicado en YouTube y otros medios sociales, en el que solo aparece la fecha del lanzamiento y el nombre del álbum ‘Deadline’, homónimo a su actual gira mundial que cierra este mes en Tokio y Hong Kong.

El lanzamiento de ‘Deadline’ se pospuso de 2025 a este año. En julio pasado lanzaron su exitoso sencillo ‘Jump’, pero desde finales de 2022 se habían centrado más proyectos de solistas, como ‘Eyes Closed’, de Jisoo y el artista británico Zayn Malik, lanzada en octubre.

«Agradecemos sinceramente a los fans por su paciencia durante la larga espera», dijo YG, citada por la agencia local de noticias Yonhap, prometiendo recompensar a los fanes con «música de alta calidad».

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR