El ministro del deporte, Franklin Cardillo recibió en su despacho a la presidenta del Comité Organizador del Maratón del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Marisol Barrera, para afinar los últimos detalles de la décima edición del Maratón CAF que abrirá por primera vez la distancia de los 10 kilómetros.

Durante la reunión, el ministro expresó su satisfacción por el desarrollo de este evento el próximo 8 de febrero y reiteró el compromiso del Ministerio del Deporte para brindar todo el apoyo necesario a los corredores y organizadores.

Trabajo mancomunado

“A toda la familia de corredores del país los invitamos a seguir sus entrenamientos. Desde el Ministerio del Deporte, daremos todo el apoyo operativo de la seguridad en la ruta, el acompañamiento a todos los corredores, trabajando con este equipo para que se sientan felices, contentos y seguros en esta actividad”, destacó el ministro Cardillo.

Por su parte, Barrera aseguró que el evento será un gran momento para disfrutar del deporte y de la ciudad de Caracas.

«A las 6 de la mañana estaremos viendo a todos los miles de pies correr el asfalto de esta hermosa ciudad que tiene un recorrido acompañado de guacamayas al pie del Ávila, en un día de alegría ciudadana y deportiva. Por ello, extiendo la invitación a toda la comunidad a que acompañen a estos corredores en un día que va a ser sin duda fantástico», expresó la presidenta del comité organizador del maratón CAF.

Hidratación asegurada

Además, agregó que se ofrecerán puntos de hidratación a lo largo del recorrido, garantizando la seguridad y el bienestar de los participantes.

«Agradecemos al ministro, al gobierno nacional y los organismos de orden público que garantizan que el maratón se realizará con total tranquilidad. Con la hidratación y la seguridad cubierta, dos pilares de la competencia, todos los participantes pueden correr sin preocupaciones», agregó Barrera.

El maratón ofrece un total de 2.000 cupos para la modalidad de 42K, mientras que la carrera de 21K presenta 5.200 cupos. De igual forma, la prueba incluirá la modalidad de atletas en sillas de ruedas y, por vez primera, la prueba de 10 kilómetros para los principiantes en la actividad deportiva.