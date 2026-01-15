Ricardo Sánchez vivió en la 2025-2026 la mejor temporada de su carrera y el zurdo la coronó colocando su nombre entre Los Grandes de la LVBP con la conquista del Premio ‘Carrao’ Bracho al Pitcher del Año.

El zurdo de Navegantes del Magallanes quedó a un voto de la unanimidad al obtener 59 de las 60 papeletas al primer lugar para sumar 298 puntos, siendo secundado por Silvino Bracho, de Águilas del Zulia, quien obtuvo el otro voto al primer puesto y acumuló 105 unidades.

José Marcos Torres, de Leones del Caracas, terminó tercero con 78 puntos. Sánchez se llevó la preferencia de los votantes gracias a una brillante actuación en 13 presentaciones, en la que dejó marca de 5-1, con 58 ponches en 68.0 innings, en los que dejó efectividad de 3.04.

El abridor fue co-líder en triunfos, junto con Ronnie Williams (Tigres de Aragua), Emerson Martínez (Tiburones de La Guaira) y Saúl García (Navegantes del Magallanes) y también dominó el departamento de efectividad, quedando a seis ponches de la Triple Corona al llegar segundo en ese departamento que dominó Zac Grotz (Tiburones).

También fue líder en entradas lanzadas en este torneo. Sánchez se convirtió en el séptimo jugador de Navegantes del Magallanes en ganar esta distinción, uniéndose a Juan Carlos Pulido (1993-1994), Jean Machí (2009-2010), Mitch Lively (2013-2014), Yohan Pino (2019-2020),Erick Leal (2020-2021)Y Junior Guerra (2024- 2025).

Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportivay Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y presentados por Maltín Polar , continuarán este viernes 16 de enero con el anuncio del ganador del Premio “Chico” Carrasquel al Mánager del Año, que tiene como finalistas a Asdrúbal Cabrera (Caribes de Anzoátegui), César Izturis (Cardenales de Lara) y a Yadier Molina (Navegantes del Magallanes).

El anuncio se hará a través de la cuenta de Instagram @losgrandesdelalvbp, la cual invitamos a seguir para conocer todos los detalles sobre Los Grandes de la LVBP de la temporada 2025-2026.