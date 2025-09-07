El bateador venezolano Eugenio Suárez continúa imparable en su búsqueda por llegar los 50 jonrones en una temporada. El de Ciudad Piar tuvo una gran actuación la noche de este sábado, contribuyendo de manera decisiva en el triunfo de los Marineros de Seattle 10-2 sobre los Bravos de Atlanta.

El tercera base se fue de 4-2, con dos carreras impulsadas y su cuadrangular número 43 de la temporada.

En la séptima entrada, Suárez demostró su poder al conectar un jonrón de dos carreras que extendió la ventaja de los Marineros a 5-2.

Luego, en la octava entrada, completó su jornada ofensiva con un sencillo.

Con esta sólida actuación, el venezolano elevó su total de carreras impulsadas a 106, manteniendo su promedio de bateo en .236.

En el mismo encuentro, también participaron otros venezolanos: el lanzador Eduard Bazardo tuvo una entrada en blanco con un ponche para Seattle, mientras que Ronald Acuña Jr. se fue de 2-0 con dos bases por bolas.

La victoria se la llevó el pitcher Gabe Speier, y la derrota fue para Daysbel Hernández.