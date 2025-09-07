Una joven de 18 años de edad, quien laboró en Automercado Catania, ubicado en Guacara, estado Carabobo, fue golpeado salvajemente y luego aprehendido por funcionarios de la policia municpal, bajo varios cargos, solo por reclamar sus prestaciones sociales al sueño del negocio.

Según el reporte de la Policía Municipal de Guacara, Nomar fue arrestado debido a una «actitud hostil, alteración del orden público, lesiones y ultraje al funcionario», tras lo cual fue sometido y trasladado bajo custodia policial.

El hecho ha generado críticas y solicitudes públicas para que se revise el procedimiento policial, y se hizo un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que tome cartas en el asunto y se garantice justicia en este caso.

Organizaciones y ciudadanos han denunciado que el joven fue objeto de una paliza injustificada, y que su detención representa un abuso de poder y vulneración de los derechos laborales y humanos.

Se espera que las autoridades locales e instituciones competentes aclaren los hechos y garanticen mecanismos de reparación y protección de los trabajadores que reclaman sus derechos legítimos.