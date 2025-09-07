La carrera por el título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comienza mucho antes del primer pitcheo de la temporada regular, con los campos de entrenamiento.

La mayoría de los equipos ya tienen fechas definidas para arrancar su preparación de cara a la campaña que se estrena el 15 de octubre.

Tigres de Aragua

Los primeros en iniciar serán los Tigres de Aragua, quienes han agitado el mercado de la temporada baja con la contratación del legendario Oswaldo Guillén, el único mánager venezolano y latinoamericano en ser campeón de una liga invernal, la Serie del Caribe y la Serie Mundial.

Bajo su dirección, lanzadores y receptores se reportarán el 23 de septiembre, mientras que el resto de los jugadores, incluyendo al recién adquirido jardinero Alberth Martínez, se unirán el 1 de octubre.

Cardenales de Lara

Los actuales campeones, Cardenales de Lara, abrirán sus puertas el 29 de septiembre en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Buscarán defender su título bajo el mando del nuevo timonel, César Izturis, quien reemplaza a Henry Blanco.

Bravos de Margarita

Por su parte, el equipo insular y su nuevo mánager, Henry Blanco, empezarán su camino el 1 de octubre, fecha en la que el plantel completo debe presentarse con la mira en el ansiado primer campeonato de la franquicia.

Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira

El 1 de octubre también será el día de inicio para Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, que se reportarán en el Monumental Simón Bolívar y el Estadio Universitario, respectivamente.

Ambos equipos se enfrentan a importantes reestructuraciones gerenciales y técnicas.

Navegantes del Magallanes

Magallanes también dará el primer paso en su preparación el 1 de octubre en el José Bernardo Pérez de Valencia. El experimentado mánager Eduardo Pérez repite en su puesto, y el equipo buscará mejorar su positiva actuación de la temporada anterior, reforzado con nuevas adquisiciones nacionales e importadas.

La fiebre de la fanaticada por la LVBP ya empieza a calentarse.