Los voleibolistas del equipo Guayana Vóleibol Club, en representación del estado Bolívar, lograron una gran actuación en Liga de Iniciación de la disciplina en su modalidad playa, que se llevó a cabo en la ciudad de Barquisimeto, desde el 1 al 6 de septiembre en las instalaciones del Club Maneiro Atlántico.

El team de Bolívar demostró su potencial en la categoría U13 masculina, las duplas Albert Figueroa-Dylan Martínez y Otoniel Herrera-Santiago López obtuvieron un tercer y cuarto lugar a nivel nacional, respectivamente.

Ambos equipos superaron a once duplas de gran calidad durante el torneo.

Cabe destacar que este logro no solo representa un motivación para el municipio Caroní, la entidad y el país, sino también enaltece el arduo trabajo que vienen realizando estos jóvenes atletas.

Los entrenadores Johan Martínez y Carlos Rodríguez dirigieron a los atletas en su participación la Liga de Iniciación de Vóleibol de playa.