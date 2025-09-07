Los atletas Albert Figueroa, Dylan Martínez, Otoniel Herrera y Santiago López junto a los entrenadores Johan Martínez y Carlos Rodríguez.

Los voleibolistas del equipo Guayana Vóleibol Club, en representación del estado Bolívar, lograron una gran actuación en Liga de Iniciación de la disciplina en su modalidad playa, que se llevó a cabo en la ciudad de Barquisimeto, desde el 1 al 6 de septiembre en las instalaciones del Club Maneiro Atlántico.

El team de Bolívar demostró su potencial en la categoría U13 masculina, las duplas Albert Figueroa-Dylan Martínez y Otoniel Herrera-Santiago López obtuvieron un tercer y cuarto lugar a nivel nacional, respectivamente.

Ambos equipos superaron a once duplas de gran calidad durante el torneo.

Cabe destacar que este logro no solo representa un motivación para el municipio Caroní, la entidad y el país, sino también enaltece el arduo trabajo que vienen realizando estos jóvenes atletas.

Los entrenadores Johan Martínez y Carlos Rodríguez dirigieron a los atletas en su participación la Liga de Iniciación de Vóleibol de playa.

