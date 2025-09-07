La NBA ha anunciado el inicio de una investigación sobre las acusaciones de fraude contra el límite salarial que involucran a Los Angeles Clippers y a su jugador estrella, Kawhi Leonard.

Según un informe del periodista de The Athletic, Pablo Torre, la investigación se centrará en los vínculos entre Leonard, el equipo y la empresa Aspiration Fund Adviser, LLC, que se declaró en bancarrota este año.

Los registros de California señalan a Leonard, de 34 años, como gerente de dicha compañía.

Por su parte, la franquicia de Los Ángeles ha negado rotundamente haber violado alguna regla, afirmando que acogen con satisfacción la investigación de la liga.

El portavoz de la NBA, Mike Bass, confirmó que la liga está al tanto del informe y que ya han comenzado las pesquisas correspondientes.