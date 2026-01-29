El presidente boliviano Rodrigo Paz ofreció este miércoles los «puertos» de Bolivia a Chile para enlazar con Brasil, en visión «pragmática». Lo hizo en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en Panamá.

«Nosotros tenemos más puertos que ustedes», dijo figurativamente a José Antonio Kast (electo chileno) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil). Reconoció rol de Chile y Perú en «nuevas relaciones» pacíficas.

«Le ofrezco a Chile nuestros puertos ante un mar enorme como Brasil, vía Bolivia o hidrovía Paraguay-Paraná. Seremos complemento con Uruguay, Paraguay y Argentina», propuso.

Sigue acercamiento: semana pasada, canciller Fernando Aramayo visitó Chile para restablecer lazos diplomáticos/comerciales y posible asistencia de Paz a investidura de Kast.

Gira tras ruptura de 1978 y tensiones por acceso soberano boliviano al Pacífico, agudizadas 2013-2018 en CIJ.

Unidad regional y guiño a Venezuela

En segunda edición del foro (CAF), Paz deseó que democracia venezolana «se fortalezca y salga adelante». Destacó reunión como «unidad, transparencia y diálogo» para el mundo.

Urgió construir destino «con la verdad», tras 20 años de giro post-MAS en Bolivia. «Latinoamérica debe participar en fuerzas geopolíticas/geoeconómicas globales; tomemos decisiones», enfatizó.

Foro incluye bilateral Paz-Lula, nuevo ciclo bilateral. Asisten José Raúl Mulino (Panamá), Lula (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica) y Kast (Chile electo).