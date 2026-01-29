El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (ultraderecha), afirmó este miércoles en Panamá que Latinoamérica «no está estancada por falta de ideas» sino por «falta de carácter». Pidió unidad regional cruzando «fronteras ideológicas y nacionales».

En inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, dijo: «Décadas de diagnósticos impecables, papers brillantes y discursos correctos, pero millones atrapados en pobreza, informalidad, inseguridad y miedo. Es fracaso político».

Exdiputado ultracatólico (59 años), sucederá a Gabriel Boric (progresista) el 11 de marzo —primer ultraderechista post-democracia—. Admitió fallos de «gobiernos de todos signos, parlamentos y expertos».

Ejemplos de fracaso: Venezuela y crimen

«Cuando >7 millones de venezolanos huyen, fallamos como región. Millones trabajan y siguen pobres: fallamos. Barrios en manos de bandas: fallamos», señaló.

«Un presidente lidera nación, no administra trinchera», apuntó. Recordó reunión con Lula (Brasil): pese «diferencias profundas», hablaron de defender pueblos y cooperación real.

«Política no es batalla permanente mientras ciudadanos pagan. Hora de cruzar fronteras ideológicas y nacionales. Ningún país se salva solo en mundo competitivo; fragmentación debilita», concluyó.

Foro (CAF y Gobierno Panamá) reúne 8 mandatarios y 2.500 personas para crecimiento inclusivo y urgencias regionales. Lula, invitado de honor.