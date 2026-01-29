La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue juramentada este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 25 días después de la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por agentes estadounidenses, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El acto, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), contó con la presencia de 3.200 «combatientes» y fue encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quienes juraron lealtad absoluta a la líder chavista.

Rodríguez calificó el evento como «simbólico» y exigió a la FANB jurar «ante Dios» defender la Constitución, las leyes y las instituciones «hasta perder la vida si fuera necesario». Cabello subrayó la «lealtad absoluta» de los cuerpos de seguridad para garantizar la continuidad del Gobierno, mientras Padrino López entregó el bastón de mando y proclamó: «Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada».

Jorge Rodríguez

Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero, juramentada por Jorge Rodríguez conforme a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ha anunciado un «nuevo momento político» con un proceso exploratorio para retomar relaciones con EE.UU., incluyendo la venta de crudo venezolano.

En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio declaró ante el Congreso que la Administración Trump no planea un nuevo ataque en Venezuela, pero no descartó «el uso de la fuerza» para obligar colaboración del Gobierno interino. El propio Donald Trump exigió «acceso total» al petróleo venezolano y elogió el «liderazgo muy fuerte» de Rodríguez.

Este desarrollo marca un giro en la crisis política venezolana, con la FANB reafirmando su rol clave en la transición.