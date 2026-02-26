La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) ha consolidado un giro histórico en su desempeño financiero. Al cierre del ejercicio 2025, la institución reportó un crecimiento exponencial del 422,47% en el volumen de transacciones de acciones en comparación con el año anterior, alcanzando un valor total de 689,8 millones de dólares.

Un hito operativo y estratégico

José Grasso Vecchio, presidente de la BVC, calificó estos resultados como un éxito sin precedentes en las últimas dos décadas.

Por primera vez desde el año 2007, el mercado logró superar el umbral de las mil operaciones bursátiles, marcando un punto de inflexión en la liquidez y la confianza del ecosistema financiero local.

Este dinamismo no se limitó exclusivamente a la renta variable. El mercado de renta fija también mostró solidez, impulsado por proyectos estratégicos de infraestructura, como las subastas destinadas al despliegue de tecnología 4G y 5G en el territorio nacional.

Inversión extranjera y proyecciones para 2026

El interés de los capitales internacionales ha pasado de la expectativa a la ejecución. Según Grasso Vecchio, la sede de la BVC recibe actualmente visitas constantes de fondos de inversión extranjeros interesados en concretar negocios tangibles.

Para el primer semestre de 2026, el panorama luce aún más ambicioso con la incorporación de nuevas empresas a la pizarra de cotizaciones. Se espera el ingreso de actores clave en los sectores de energía (petróleo y gas), finanzas (banca y servicios), consumo y salud (alimentos y farmacia) y servicios (turismo).

Esta expansión busca no solo diversificar la oferta para los grandes capitales, sino también democratizar el acceso a la inversión para los pequeños ahorristas, dinamizando el flujo de caja en toda la economía nacional.