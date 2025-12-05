La selección nacional de boxeo conquistó seis medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 y se quedó con el título de campeón en la disciplina con ocho metales, recuperando el sitial de honor después de 20 años.

La bandera tricolor no se ondeaba en lo más alto del podio bolivariano desde la cita de Armenia-Pereira de 2005 en Colombia, donde consiguieron cinco preseas doradas. Luego de dos décadas lograron superar la cifra.

Además, el boxeo venezolano aumentó significativamente la cosecha en comparación con Valledupar 2024, cuando solo alcanzó una medalla de oro, adjudicada a Christian Palacios en wélter (63-69 kg), además de tres platas y cinco bronces para un total de nueve medallas. En esa ocasión, el equipo venezolano fue tercero, por debajo de Colombia (7-3-1, 11) y República Dominicana (3-2-2, 7).

‘‘Para nosotros es demasiado satisfactorio, ya que hicimos un sacrificio necesario para poder obtener el recurso. En el último evento bolivariano tuvimos una sola medalla de oro y luego de eso se nos planteó, en toda esta preparación, el campeonato absoluto en el boxeo de este año», aseguró Edgar «Apolón» Muñoz, presidente de la Federación Venezolana de Boxeo.

El federativo recordó que la delegación de pugilista tuvo una preparación de 40 días en Bogotá, Colombia, donde realizaron topes con los diferentes países que aquí participaron que permitió alcanzar este superlativo rendimiento en los Bolivarianos.

«Ahora estamos confiados en que tenemos material para obtener medallas olímpicas’’, manifestó el otrora campeón de los ensogados.

Lluvia de metales

El primer oro llegó gracias a Diana Maestre en los 54 kilogramos peso gallo, luego de vencer por decisión unánime (5-0) a la representante de Colombia, Kely Benítez. La criolla mostró una defensa sólida que le permitió subirse al podio.

‘‘Ya había tenido una pelea con ella en la preparación, sabía cómo trabajarla, la había estudiado, conocía cuáles eran los golpes que iban a hacer efecto y eso fue lo que me dio la victoria’’, resaltó la nueva campeona bolivariana.

La cosecha dorada la continuó Omailyn Alcalá en los 57 kg, peso pluma, al imponerse por decisión arbitral (RSC) ante la paraguaya Minerva Montiel.

‘‘En esta competencia, gracias a mi desempeño y a mi posición en el ranking, salí directo a la final, ya que vinimos tres atletas en esta categoría. Antes había logrado la primera medalla para Venezuela en un campeonato mundial. He tenido participación en dos Juegos Bolivarianos anteriormente, donde obtuve la medalla de plata, pero la tercera es la vencida, y aquí está la prueba’’, aseveró Alcalá.

Krisandy Ríos en los 60 kg, división ligero, también derribó por RSC a la dominicana Katherine Bera. Irismar Cardozo (51kg peso mosca) también hizo lo suyo contra la peruana Ana Baylón al imponerse por RSC.

Por la rama masculina, Andrés Cova (55 kg, categoría gallo) aumentó el botín de medallas al superar al guatemalteco José Felipe por decisión arbitral.

Y para cerrar la lluvia de primeros lugares, el olímpico en París 2024, Jesús Cova (65 kg, peso superligero), demostró su experiencia en el ring al quedarse con la pelea por un filo contra el colombiano José Viáfara, uno de los rivales más fuertes a los que se enfrentó el combinado nacional.

Cierre del podio

‘‘Me siento orgulloso de que contamos con una gran gestión. Esto fue una gran labor de toda la directiva técnica. Contamos con psicólogos, médicos, preparadores físicos, de verdad que estamos repotenciados. Gracias al ministro Franklin Cardillo igualmente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, porque él está apoyando el deporte y se están dando frutos’’, manifestó Jesús Cova.

La medalla de plata se la llevó Lisandro Tejada (70 kg, peso superwélter) tras recibir un RSC por parte de José Rodríguez de Ecuador, luego de sufrir una reapertura de la herida superciliar izquierda durante el combate final, lesión que traía desde la semifinal contra el colombiano Juan Franco.

Finalmente, los bronces fueron para Génesis Palma (65 kg, peso wélter), quien cedió en su combate de semifinal por decisión arbitral ante Camila Camilo de Colombia, y para Diego Pereyra en los 80 kg, peso semipesado, al caer 3-2 frente al ecuatoriano Mina Gustiniano durante la penúltima ronda.

Con este triunfo, el boxeo venezolano arranca con paso firme hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y asoma un futuro prometedor a escala mundial.