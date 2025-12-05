En la liga del bateo, el pitcheo del Magallanes es la rara avis.

Los Navegantes blanquearon 7-0 a los Tigres de Aragua y permitieron apenas un hit este jueves, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para llegar a los 20 triunfos en la temporada, una cifra que se antojaba lejana hace menos de dos semanas.

Desde el 24 de noviembre, al inicio del séptimo septenario de la ronda eliminatoria, el Buque compila récord de 8-1 con efectividad colectiva de 3.43, en un circuito cuyo promedio de carreras limpias permitidas inició la jornada en 4.81 de media.

Bryan Mata (4-2) volvió a brillar desde el montículo en su campaña de regreso como abridor y lanzó 6.0 entradas con siete ponches, dos boletos y apenas un incogible, que fue un sencillo de José Peraza en el quinto inning, luego de un out, para anotarse la victoria.

Tras su actuación de la noche, Mata apenas ha recibido una carrera limpia en sus recientes cinco presentaciones, en las que ha dividido 25.0 innings, para exhibir extraordinaria efectividad de 0.36 y WHIP de 0.80, con una relación de 26 abanicados y cinco bases por bolas, en el lapso que abarca desde el 11 de noviembre.

El complemento

La faena de Mata fue completada por Jaiker García (2.0 IL) y Luarbert Arias (1.0), quienes se combinaron para lanzar el último tercio del careo, con cuatro guillotinados (dos cada uno) y un par de pasaportes (ambos de García).

No obstante, el eficaz rendimiento de los brazos del Magallanes, que ha sido una constante con contados altibajos en lo que va de contienda, hubiese resultado estéril sin el aporte ofensivo.

Carlos Rodríguez y Eliézer Alfonzo Jr., en ese sentido, como primer y segundo bate, volvieron a ser los catalizadores de la artillería naval. El primero finalizó la velada de 4-3 con dos dobles, un par de anotadas y una empujada, y el segundo de 3-1 con dos impulsadas.

Rodríguez (16) y Fonzy Jr. (18) son desde el martes de la semana pasada los dos jugadores con mayor cantidad de incogibles disparados en la Carabela, combinándose entre ambos para exhibir astronómico average de .436 (en 78 turnos) con 22 pisadas al plato (11 cada uno) y 14 remolcadas en el lapso descrito.

De hecho, Rodríguez con un tubey como primer bateador del desafío, y Alfonzo Jr. con un sencillo que fletó a su compañero, le dieron la ventaja al home club desde el capítulo inicial contra Christian Mejías, quien cargó con la derrota.

Mejías (1-3), encajó tres carreras -todas limpias- y dio cuatro boletos en su presentación de 4.1 tramos, para apuntarse la derrota.

Lo que viene

El Magallanes (20-21) viajará a Caracas el viernes para enfrentar a los Leones, con Junior Guerra como el abridor filibustero. Los Tigres (21-19), por su parte, regresarán a Maracay para recibir a las Águilas del Zulia, con Jean Pinto y Nick Struck anunciados como piggy back por los bengalíes.

Hernán Pérez arruinó el debut de los grandeligas de Leones

Caribes de Anzoátegui no se dejó intimidar por el debut de dos jugadores de Grandes Ligas en las filas rivales, Salvador Pérez y Freddy Fermín, y de la mano del veterano Hernán Pérez se impuso como visitante ante los Leones del Caracas con pizarra de 5 carreras por 1.

El conjunto dirigido por Asdrúbal Cabrera no tuvo un despliegue ofensivo demoledor, pero supo aprovechar sus oportunidades y capitalizar tanto la debilidad de los lanzadores como los errores de la defensa de los melenudos.

Pérez remolcó dos de la rayitas de la tribu en una gran noche con el madero, en la que conectó tres inatrapables (todos sencillos) en cuatro visitas al plato.

También duplicaron Carlos Pérez (3-2, una remolcada), Herlis Rodríguez (4-2, doble, dos anotadas) y Andruw Monasterios (5-2, doble, una anotada).

El pitcheo dominó al Caracas

Los problemas en la producción ofensiva de los Leones se extendieron gracias al buen trabajo del cuerpo de lanzadores de Caribes. Tanto, que la única carrera que anotaron fue sucia y apenas conectaron seis inatrapables.

El abridor Eduardo Salazar recibió un par de hits y ponchó a dos rivales en 3.0 innings de actuación antes de dar paso un bullpen que se vio sólido y que no tuvo inconvenientes para preservar la ventaja. Yilber Díaz no pudo salvar, pero puso el out 27.

El mayor daño lo hizo el camarero del Caracas Lenyn Sosa, que se fue de 4-3 con dos dobles y fue el único que pudo duplicar en el lineup del mánager José Alguacil. El novato Mikell Manzano cargó con la derrota (0-2) y el triunfo se le asignó al relevista dominicano Yoelvín Silven (3-2).

Lo que viene

Los Leones se quedarán en casa, pues este viernes recibirán en el parque de La Rinconada a los Navegantes del Magallanes con la misión de impedir que se lleven la serie particular, que ahora mismo está 4-1 a favor de los filibusteros. El abridor anunciado por el mánager José Alguacil es el zurdo José Marcos Torres.

La tropa de Anzoátegui sigue de gira y su próximo partido lo jugará ante Tiburones de La Guaira en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto. Luis Reyes está llamado a iniciar el encuentro por Caribes.

Águilas salió de perdedor con remontada ante Tiburones

Una reacción en su última oportunidad ofensiva fue lo que necesitó Águilas del Zulia para quebrar una cadena de siete derrotas e imponerse 8-4 a Tiburones de La Guaira. El triunfo alcanzado en el Estadio Jorge García Carneiro de Macuto también les permitió a los rapaces conservar el cuarto lugar que da acceso directo al Round Robin.

Águilas fabricó cinco carreras en la parte alta del inning nueve para consumar su remontada. Alí Castillo y Simón Muzziotti se embasaron por sencillos, hit de Isaías Tejeda remolcó la del empate a 4, un doble de José Pirela remolcó dos rayitas y Angelo Castellano bateó un jonrón de dos carreras para coronar le racimo de cinco rayitas.

Alí Castillo hilvanó su segundo juego de tres hits y mejoró a .357 su promedio, el cuarto mejor de la liga

La Guaira atacó primero

Los Tiburones anotaron tres carreras en sus primeras cuatro oportunidades ofensivas. En el segundo episodio montaron un ataque que tuvo saldo positivo con las anotaciones remolcadas por sencillos de Sebastián Rivero y Carlos Tocci.

Zulia pisó por primera vez el home en el tercer capítulo en su parte inicial al combinar el primer triple de la temporada de Jaison Chourio con un hit productor de Alí Castillo.

Los guaireños hicieron una carrera más en el cierre del cuatro tramo, para colocar el duelo 3-1. La rayita fue producto del segundo jonrón en dos días en Macuto de Juniel Querecuto.

Cuando el abridor Eric Pardinho salió del partido, tras seis sólidos innings, los marabinos aprovecharon ante el relevo local para empatar. Eso ocurrió en la parte alta del séptimo inning cuando marcaron dos gracias a sencillo productor de Castillo y un elevado de sacrificio de Osleivis Basabe.

Querecuto puso en ventaja 4-3 a la tropa local con un doble en el octavo que generó la carrera, y en la apertura del noveno ocurrió la reacción zuliana para ganar el duelo.

Lo que viene

Para los Tiburones culminará su estancia de locales esta semana en el estadio de Macuto cuando reciban a los Caribes en el parque del estado costero. De acuerdo con su boletín de prensa, el abridor será Ángel Macuare.

Los alados, en tanto, viajará a Maracay para disputar un doble juego contra los Tigres con el dominicano Juan Díaz como su carta abridora en el primero de los compromisos.

Bravos ganó cuarto juego en fila

Bravos de Margarita logró su cuarto triunfo en fila al superar 6-2 al Cardenales de Lara en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, resultado que este jueves detuvo la racha de cuatro victorias que traían los pájaros rojos.

De esos cuatro lauros al hilo, tres se han cosechado esta semana en el feudo insular, lo cual le ha permitido a Bravos afianzarse en la punta del torneo 2025-2026, con balance de 23-18. Con este revés, Cardenales niveló su registro en 20-20.

Margarita destapó 12 imparables contra diez de su oponente, que cometió el único error que se produjo en el desafío.

La victoria correspondió al panameño Abdiel Saldaña (1-2), quien salió de perdedor con una efectiva apertura que se prolongó por 6.1 entradas. Fue auxiliado por tres relevistas. El zurdo Dedgar Jiménez sacó de un atolladero a su club y provocó que Cardenales no anotara, luego de llenar las bases en el séptimo tramo.

Máximo Castillo (0-3) inició por Lara y no pudo ir más allá de 2.2 episodios. Fue explotado en medio de un rally de tres carreras, que a la larga resultó decisivo. Seis brazos llegaron desde el bullpen para rescatarlo. Todos cumplieron su cometido, excepción hecha de Robinson Hernández, quien soportó par de carreras en el sexto episodio.

Esta serie de dos encuentros, que marca el final de la confrontación entre estos equipos en la ronda eliminatoria, culminará esta noche.