EN EL PRIMERO de la gran final Carabobo dominó a la Universidad Central en cuanto a la posesión de pelota. Los granates parten favoritos para proclamarse, ya que ahora jugaran ante sus miles de seguidores, pero la pelota es redonda y los partidos hay que jugarlos. Los valencianos lucen compactos ante un rival capitalino que tiene como sorprender…

EL ZAMORA LLEGÓ lejos con una plantilla de guerreros y esto ha generado entusiasmo en su exigente fanaticada que aspira que la furia llanera vuelva a copas internacionales en el 2.026, bajo la conducción de los llaneros José María Morr y Franklin “Paqui” Lucena. Esperando asistencia de sus seguidores masiva al parque “La Carolina”. El aporte de sus jugadores importados fue nulo. Preocupa si el club se desintegra, ya que se dice que no seguirán los rendidores barineses Erickson Gallardo, Isaac Ramírez y Antonio Romero. Les adeudan dos meses y medio de salario, un mal de nunca acabar…

COMENZARON LOS TRABAJOS de pretemporada la escuadra del Portuguesa FC bajo la conducción del estratega trujillano Leonardo González, quien promete luchar por buenos resultados. Se habla de doce nuevas incorporaciones…

VARIOS CONJUNTOS SE VIENEN reforzando con nuevos fichajes. El Deportivo Táchira conformaría una súper plantilla para olvidar el fracaso de la zafra anterior…Francisco La Mantia tiene varias ofertas. El defensor central merideño le cumplió al Caracas FC y su prioridad es continuar con los rojos del Ávila. “Siempre me ha gustado ayudar al equipo con mucho trabajo y disciplina. Nos faltó suerte al final”, señaló optimista…

LA FECHA TENTATIVA para el comienzo de la Súper Liga sería el 7 de marzo. Cada escuadra jugará un total de 24 juegos en la fase eliminatoria. El grupo A lo conformarían Brillantes, Frontinos, Gaiteros, Héroes, Spartans, Toros y Trotamundos. En el B con Guaiqueríes, Cocodrilos, Diablos, Marinos, Panteras, Pioneros y Piratas…El norteamericano Kerry Blackshear mantiene el récord de más puntos en una final defendiendo la camiseta de Gaiteros. Esto ocurrió un 22 de julio del 2001 ante los Bravos en Maracaibo cuando marcó 51 unidades. Era un alero fulminante y de gran precisión…

SE SIENTE el repunte del Magallanes al que daban por liquidado. El que se resbale pierde y la nave turca busca clasificar para la cual han repuntado en ofensiva y controlando el pitcheo. Se avecina la semana ocho con full emociones…Colosal lo de Ali Castillo quien rebasa los quinientos encuentros disputados con las Águilas del Zulia, el equipo que lleva en lo más profundo de su corazón. A propósito que el súper prospecto Francisco Rentería sigue mostrando progresos con los petroleros. El espigado jardinero de apenas 16 años posee buen brazo y domina perfectamente la zona de strike. Se dice que los Phillies se harían de sus servicios. Un pelotero que se perderá de vista…Tiburones y Caribes son los conjuntos más jonroneros de la contienda…

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.