Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron este viernes un acuerdo histórico: la plataforma de streaming adquirirá WBD por 82.700 millones de dólares, consolidando así una de las fusiones más significativas en la industria audiovisual.

La compra incluye los legendarios estudios de cine y televisión, además de HBO y HBO Max, ampliando de manera exponencial la potencia de contenido de Netflix.

Según el comunicado conjunto, la oferta final de Netflix fue de 27,75 dólares por acción, superando la propuesta de Paramount, que había ofrecido 24 dólares. Comcast también participó en las rondas de negociación, pero su interés —al igual que el de Paramount— no incluía la totalidad de los activos.

Separación previa de Discovery Global

Antes de completarse la transacción, WBD concretará la separación de Discovery Global, empresa que agrupará canales como CNN, TNT Sports, Discovery+ y varias señales abiertas en Europa.

Esta reestructuración se espera para el tercer trimestre de 2026, y permitirá que Netflix absorba exclusivamente el núcleo cinematográfico y televisivo de Warner Bros.

La puja por el conglomerado comenzó en octubre, cuando Paramount lanzó una oferta inicial de 27 dólares por acción por el 100% de la compañía. Netflix y Comcast se sumaron posteriormente, aunque con intereses parciales. Paramount llegó a denunciar parcialidad en el proceso, alegando que este favorecía a Netflix.

Una nueva potencia global de contenidos

Con esta adquisición, Netflix integrará a su catálogo títulos emblemáticos como The Sopranos, The Big Bang Theory, Game of Thrones, clásicos como El mago de Oz, y producciones del universo DC, que convivirán con éxitos de la plataforma como Merlina, La casa de papel, Bridgerton y Adolescencia.

Reacciones de los directivos

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. Aseguró que la unión del prestigioso legado de Warner Bros.—con obras que van desde Casablanca hasta Harry Potter—con producciones que han marcado la cultura reciente, como Stranger Things o El juego del calamar, “fortalecerá la capacidad de la compañía para llegar a más audiencias”.

Por su parte, David Zaslav, presidente y CEO de WBD, afirmó que el acuerdo “une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para ofrecer a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.