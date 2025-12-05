Disney presentó el primer adelanto oficial de Camp Rock 3, película que llegará a Disney+ en 2026 y que marca el esperado retorno de los Jonas Brothers como “Connect 3”.

El material adelanta nuevas historias, nuevos talentos y un reencuentro con la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno cultural desde 2008.

Una historia que vuelve a sus raíces musicales

La tercera entrega retoma el momento en el que “Connect 3” pierde a su acto de apertura para una importante gira.

Ante este contratiempo, los hermanos regresan a su querido Camp Rock con la intención de descubrir a la próxima gran estrella juvenil. A partir de ese regreso, los campistas se embarcan en una competencia donde las amistades, los egos y los nuevos vínculos se pondrán a prueba.

Por otro lado, entre los nuevos talentos destacan “Sage” (Liamani Segura), una joven audaz; su hermano “Desi” (Hudson Stone); el rebelde “Fletch” (Malachi Barton); la violonchelista prodigio “Rosie” (Lumi Pollack); el baterista “Cliff” (Casey Trotter); la coreógrafa “Callie” (Brooklyn Pitts); y la dominante influencer “Madison” (Ava Jean).

El esperado regreso de los Jonas Brothers

Asimismo, Joe, Nick y Kevin Jonas volverán a interpretar a Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente, en apariciones especiales como parte de la banda ficticia “Connect 3”.

También regresa María Canals-Barrera como “Connie”, retomando uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la franquicia.

Un equipo creativo reforzado

La película está dirigida por Verónica Rodríguez (Pijamada de Locos) y escrita por Eydie Faye, con coreografías de Jamal Sims.

Tim Federle, creador de High School Musical: El musical: La serie, funge como productor ejecutivo junto a los propios Jonas Brothers, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Disney también expresó su agradecimiento especial a Alan Sacks, figura clave en el origen de la franquicia.

Una saga que marcó a una generación

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se posicionaron entre las diez películas originales de Disney Channel más exitosas de la historia y lideraron las audiencias en sus estrenos televisivos en Estados Unidos.

Finalmente, con canciones virales, números musicales memorables y talentos que luego se convirtieron en superestrellas, la franquicia sigue dejando huella más de 15 años después. Su regreso con Camp Rock 3 promete reactivar la nostalgia y conectar con una nueva generación de espectadores.