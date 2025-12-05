La actriz española María Valverde debuta como directora con ‘El canto de las manos’, documental que junto a su marido Gustavo Dudamel muestra el poder transformador de la música para personas sordas venezolanas.

«La música tiene misión de transformar vidas, no solo entretener. Quería una historia inspiradora para oyentes y sordos», explicó Valverde a EFE en Madrid antes del estreno en salas españolas, con llegada a Latinoamérica en 2026.

El documental sigue la preparación de Fidelio de Beethoven —primera vez en lengua de signos— con el Coro de Manos Blancas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, donde Dudamel inició su carrera.

La cinta, nominada por la International Documentary Association, viaja a Barquisimeto (natal de Dudamel) y recorre historias de superación de Jennifer, Gabriel y José, cuyos ensayos se presentan en el Walt Disney Concert Hall y Gran Teatre del Liceu.

Celebración de Beethoven y comunidad sorda

Dudamel concibió la producción por el 250 aniversario de Beethoven, quien compuso Fidelio quedándose sordo. Valverde destaca: «La música es salvación diaria y visibilidad para familias y sociedad».

«Directores sordos y músicos celebran al maestro desde su experiencia», enfatiza la Goya a Mejor Revelación por La flaqueza del bolchevique (2003).

Valverde confesó que dirigir fue «necesidad vital» pese retos con lenguaje de signos: «Me ha fascinado. Tengo inquietudes para seguir dirigiendo y actuar, dejando el corazón en cada proyecto».