La actriz madrileña María Valverde se coloca por primera vez detrás de la cámara en 'El canto de las manos', un documental que llega a los cines el próximo día 12 y en el que, con su marido y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Dudamel, refleja que la música, en sus propias palabras, tiene un poder transformador. "La música no solamente nos entretiene. Tiene una misión y es transformar vidas. Yo quería con este documental que fuera una historia inspiradora ya no solamente para las personas oyentes, sino también para las sordas", apunta en una entrevista con EFE en Madrid. EFETV

La actriz española María Valverde debuta como directora con ‘El canto de las manos’, documental que junto a su marido Gustavo Dudamel muestra el poder transformador de la música para personas sordas venezolanas.

«La música tiene misión de transformar vidas, no solo entretener. Quería una historia inspiradora para oyentes y sordos», explicó Valverde a EFE en Madrid antes del estreno en salas españolas, con llegada a Latinoamérica en 2026.

El documental sigue la preparación de Fidelio de Beethoven —primera vez en lengua de signos— con el Coro de Manos Blancas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, donde Dudamel inició su carrera.

La cinta, nominada por la International Documentary Association, viaja a Barquisimeto (natal de Dudamel) y recorre historias de superación de Jennifer, Gabriel y José, cuyos ensayos se presentan en el Walt Disney Concert Hall y Gran Teatre del Liceu.

Celebración de Beethoven y comunidad sorda

Dudamel concibió la producción por el 250 aniversario de Beethoven, quien compuso Fidelio quedándose sordo. Valverde destaca: «La música es salvación diaria y visibilidad para familias y sociedad».

«Directores sordos y músicos celebran al maestro desde su experiencia», enfatiza la Goya a Mejor Revelación por La flaqueza del bolchevique (2003).

Valverde confesó que dirigir fue «necesidad vital» pese retos con lenguaje de signos: «Me ha fascinado. Tengo inquietudes para seguir dirigiendo y actuar, dejando el corazón en cada proyecto».

