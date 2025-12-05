Un accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves 4 de diciembre en la autopista Valle-Coche, a la altura de Santa Mónica y en sentido sureste, dejó un saldo fatal de dos personas fallecidas.

El vehículo involucrado chocó violentamente contra la defensa central de la vía y sufrió un conato de incendio, complicando la situación y causando la inmediata pérdida de vidas.

Entre las víctimas se encuentra un militar identificado como teniente de fragata Álvaro José Coulander Parra, quien perdió la vida en el siniestro junto a otro ocupante del vehículo.

Los cuerpos de seguridad y comisiones de emergencia llegaron al sitio para auxiliar a las víctimas, sin embargo, era demasiado tarde los ciudadanos que iban a bordo ya habían muerto.

Comisión de la Policía Nacional de tránsito se hizo presente para hacer las averiguaciones preliminares, no descartan en el exceso de velocidad una de las principales causas de dicho suceso.