Un hombre de aproximadamente 50 años apareció sin vida este jueves por la tarde en el río que atraviesa la zona de El Nacional, municipio Guaicaipuro de Miranda, con visibles golpes contundentes en la cabeza que generan interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Habitantes del sector fueron los primeros en divisar el cuerpo y notificaron de inmediato a las autoridades, activando una respuesta coordinada de seguridad y rescate.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Altos Mirandinos fue la primera comisión en llegar, acordonando el área para preservar la escena. Posteriormente se unieron Bomberos de Miranda y Protección Civil Guaicaipuro, quienes ejecutaron la extracción del cadáver del cauce fluvial en una operación que demandó varios minutos.

El cuerpo, aún sin identificar, fue trasladado a la morgue del Hospital Central de Los Teques para la autopsia de rigor, que determinará la causa exacta del deceso y el origen de las lesiones observadas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se personaron en el sitio para recolectar evidencias y realizar peritajes iniciales. Todas las hipótesis permanecen abiertas, incluyendo posible agresión externa.

Hasta ahora no existe reporte de persona desaparecida que coincida con las características físicas del fallecido, ni ha acudido familiar alguno para reclamarlo o aportar datos identificatorios.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y entrevistan a residentes potencialmente testigos, mientras el caso avanza bajo la supervisión del Ministerio Público.