En el marco de la Operación «Neblina 2025» la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inutilizó un campamento y una balsa succionadora de minería ilegal en el río Cunucunuma, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

La acción, ejecutada por efectivos especializados, busca proteger el medio ambiente de la destrucción y contaminación causada por actividades extractivas ilícitas que han proliferado en la región amazónica durante los últimos años.

Entre los elementos destruidos se encuentran la balsa principal, un motor diésel, 800 litros de gasoil, 600 litros de gasolina, una planta eléctrica y diversos equipos de succión que facilitaban la extracción de minerales aluviales.

La Operación «Nebrlina 2025», iniciada en noviembre pasado, ha intensificado los controles en ríos navegables del Amazonas para desmantelar redes de minería ilegal que afectan fuentes hídricas, biodiversidad y comunidades indígenas.

Contexto de la amenaza ambiental

La minería ilegal en el Alto Orinoco representa un riesgo grave por el uso de mercurio y combustibles que contaminan cadenas tróficas y afectan a pueblos originarios como los yanomami y piapocos.

En 2025 se han registrado al menos 15 operativos similares en Amazonas, con decomiso de más de 50 balsas y 20 toneladas de combustibles, según reportes institucionales.

La FANB reitera su compromiso con la protección ambiental y el ordenamiento territorial, coordinando con el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (MinPPES).

Estas acciones buscan restaurar corredores ecológicos vitales y prevenir la expansión de «pasos ilegales» que facilitan el tráfico de minerales hacia Brasil y Colombia.

El río Cunucunuma, afluente del Orinoco, alberga especies endémicas en peligro por sedimentación y contaminación química derivada de la actividad minera no regulada.