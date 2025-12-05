En un operativo conjunto, efectivos del Cuerpo de Operaciones No Regulares (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intervinieron legalmente a tres sujetos en el sector rural Agua Blanca, estado Guárico. Los fallecidos, conocidos como alias «El 88», «El Guerrillero» y «El Flaco», estaban vinculados a graves delitos como homicidios y extorsión.

Alias «El 88» era señalado como autor material del asesinato de un funcionario del CONAS-GNB ocurrido en diciembre de 2024, además de ser miembro activo de la célula criminal «Tucupido», liderada previamente por el también fallecido «Niño José». Este grupo ha sido responsable de múltiples enfrentamientos armados en la región llanera.

Por su parte, «El Guerrillero» y «El Flaco» pertenecían al GEDO «El Fiebre», organización relacionada con una serie de homicidios y cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos de la zona. Estas bandas han incrementado su actividad en Guárico durante 2025, aprovechando la ruralidad para disputar control territorial.

Durante la acción policial se incautaron tres pistolas 9mm y ocho municiones, elementos que serán peritados por las autoridades. El caso quedó a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Guárico se ha convertido en foco de preocupación por la proliferación de grupos delictivos que operan en áreas rurales, donde la extorsión al sector agropecuario y los ajustes de cuentas han marcado la pauta de la criminalidad reciente.