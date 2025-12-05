El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, exigió este jueves a los países americanos «hacer más» para resolver la crisis haitiana y respaldar la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas aprobada por la ONU.

Durante la firma de un acuerdo sanitario con el presidente keniano William Ruto —líder de la misión multinacional en Haití desde 2024—, Rubio declaró: «Si tuviéramos cinco o diez países haciendo la mitad de lo que Kenia ha hecho, sería extraordinario».

«Es hora de actuar, especialmente países del hemisferio occidental y Caribe. EE.UU. seguirá haciendo su parte», agregó, pidiendo fondos y personal para transitar a una fuerza de 5.500 efectivos.

Ruto prometió que Kenia «no se retirará» durante la transición y urgió a la OEA a contribuir: «Si aportan personal, recursos o financiación, ayudaremos a la humanidad en Haití».

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) fue aprobada en septiembre por el Consejo de Seguridad de la ONU para enfrentar bandas armadas.

Haití aprobó el martes un decreto para elecciones generales el 30 de agosto de 2026, tras casi diez años sin comicios por crisis política y seguridad.