El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, afirmó este jueves que no tiene derecho a cuestionar el indulto concedido por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico en EE.UU.

«La justicia de Estados Unidos lo condenó y el presidente lo liberó. Son decisiones de otro país que no puedo cuestionar», enfatizó Nasralla a EFE en Tegucigalpa, reconociendo la potestad de Trump pese a que respaldó públicamente a su rival Nasry Asfura.

Trump anunció la semana pasada su apoyo a Asfura (Partido Nacional) y prometió indultar a Hernández, extraditado en 2022 antes de concluir su mandato. Hernández fue sentenciado en junio 2024.

Nasralla evitó criticar la intervención: «Mi relación con EE.UU. es de nación, no personal. Respeto opiniones individuales», pese a que Trump lo asoció con comunismo junto a Rixi Moncada (Libre).

Nasralla anticipó tensiones: «Los nacionalistas respetan más a JOH que a Asfura. Podría crearse un cisma; caciques desde exilio manejan partidos».

Con 86,49% escrutado, Asfura lidera con 1.116.107 votos (40,27%) frente a 1.091.581 de Nasralla (39,38%), según CNE a las 16:00 hora local.