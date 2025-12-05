La presidenta consejera del CNE de Honduras, Ana Paola Hall, pidió este jueves a los candidatos presidenciales hablar «desde la tranquilidad» tras las denuncias de Salvador Nasralla sobre un «cambio de datos» en los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre.

«En momentos como estos, es necesario hablar desde la tranquilidad y certeza», enfatizó Hall, solicitando «confianza» y «respeto» al ente electoral. Admitió la «urgencia» pero advirtió: «La prisa a veces es enemiga de la legitimidad».

Cossette López-Osorio informó que el CNE avanza «sistemática, ordenada y transparentemente» en el escrutinio. Se activaron dos procesos especiales: actas procesadas no transmitidas y documentos no enviados por juntas receptoras.

Nasralla, del Partido Liberal, denunció cambio de datos durante la madrugada cuando «se apagó la pantalla», favoreciendo a Nasry Asfura. Hall respondió que cualquier investigación a la ASD (responsable del portal) se hará «posteriormente»: «Primero terminamos la elección».

Asfura (Partido Nacional, apoyado por Trump) lidera con 1.116.891 votos (40,25%), superando a Nasralla con 1.093.302 (39,40%). Ambos conservadores han alternado liderato ante problemas técnicos reportados por el CNE.

Los hondureños esperan resultados definitivos mientras persiste la incertidumbre electoral.