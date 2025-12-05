La nueva directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aido, urgió este miércoles a «cortar la cadena» de difusión de contenido digital violento contra mujeres y niñas, y llamó a los Estados a tipificar estas agresiones que «crecen a tremenda velocidad».

«Esta violencia perversa impacta la salud emocional, genera pensamientos suicidas y acaba en suicidio», advirtió Aido en videoconferencia con EFE, lanzando la campaña regional ‘Ping’ para concienciar sobre cómo tecnologías cotidianas se convierten en armas, como la difusión no consentida de contenido íntimo.

«Quienes comparten amplían el daño. No compartas, no comentes, denuncia», enfatizó. La violencia digital —ciberacoso, extorsión sexual— afecta al 40% de mujeres globalmente, pero la región carece de estadísticas comparables.

Aido reclamó datos para acciones basadas en evidencia y destacó un informe colombiano: más del 80% de mujeres políticas sufrieron violencia digital, 40% no volvería a participar.

«Es una violencia disuasoria que dice: ‘Si participas, mira lo que puede pasarte'», explicó. Alertó sobre deepfakes sexuales protagonizados mayoritariamente por mujeres y exigió a plataformas digitales detectar y frenar contenido dañino.

La directora celebró tipificaciones en México, Ecuador y Argentina, pero lamentó que leyes contra violencia reciban solo 1% de presupuestos estatales. «La voluntad política debe traducirse en acciones concretas», concluyó.