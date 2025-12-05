El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, informó este jueves que el reciente operativo antidrogas decomisó 88.991 kilos de marihuana destinadas a Brasil, elevando la cifra inicial de 70 toneladas tras pesaje completo.

«Fue un trabajo muy bueno y muy lindo, hay mucha evidencia incautada», celebró Rachid en un video oficial de la Senad, destacando el valor de venta superior a 13 millones de dólares en Brasil.

La incautación se produjo cerca de Saltos del Guairá (este), próxima a Brasil, cuando agentes de Senad y militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) interceptaron una caravana de 14 camionetas, tres camiones y dos automóviles cargados de paquetes de marihuana.

Los sospechosos intentaron huir, generando un tiroteo que dejó un hombre fallecido «perteneciente al grupo criminal» y cinco detenidos, uno herido bajo atención médica. No hubo bajas entre los agentes.

Rachid calificó la acción como un hito por su magnitud, reafirmando el compromiso paraguayo contra el narcotráfico transfronterizo. La Senad enfatizó la evidencia recolectada y la coordinación exitosa entre fuerzas de seguridad.