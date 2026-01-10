Brasil dejará de ejercer la custodia de la Embajada argentina en Venezuela y la representación de sus intereses en territorio venezolano, según informaron fuentes del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

Según esta misma fuente, la decisión ya la han comunicado al Gobierno argentino y responde a una necesidad técnica de reorganizar el trabajo diplomático de la misión brasileña en el nuevo contexto político del país, bajo el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas en agosto de 2024, después de que los diplomáticos de ese país las expulsaran por la posición adoptada por el Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.