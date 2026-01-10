La 61° edición de la Vuelta al Táchira vivió una jornada de cambios estratégicos y exhibición física, tras el inicio explosivo de Arlex Méndez en la primera etapa, el pelotón se enfrentó a un desafío mayúsculo con un recorrido de 214.6 kilómetros entre Socopó y San Cristóbal. En este escenario, Enmanuel David Viloria emergió como la gran figura del día.

El corredor del Team Fam Birdman Level Up no solo demostró tener las mejores piernas del pelotón, sino también una lectura de carrera impecable.

En una etapa marcada por el desgaste y el control táctico, Viloria lanzó su ofensiva en el momento justo, cruzando la meta en solitario tras más de cinco horas de competencia.

Con esta victoria, Viloria logra un doble premio, el prestigio de ganar la etapa reina de la regularidad y el liderato de la clasificación general, desplazando a sus rivales y enviando un mensaje claro sobre sus aspiraciones al título final.

Con Viloria ahora portando el maillot amarillo, la presión recae sobre su equipo para defender la punta en las próximas etapas de montaña.

La presencia de corredores de México, Colombia, Bolivia y Ecuador asegura que la lucha será sin cuartel en los circuitos técnicos y los ascensos que definirán esta edición 2026.